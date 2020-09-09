В Воронежской области призывник подал в суд из-за отказа переводить его на альтернативную гражданскую службу

Житель Воронежской области собрался судиться с призывной комиссией. В начале мая молодой человек подал заявление в военный комиссариат города Борисоглебска с просьбой заменить ему военную службу по призыву на альтернативную гражданскую службу.

Через месяц по его заявлению состоялось заседание призывной комиссии, на котором парню отказали в просьбе якобы из-за того, что он нарушил срок и порядок подачи заявления, а характеризующие документы и другие данные не соответствуют доводам о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Но это не остановило призывника, и в свою позицию он намерен отстаивать до конца.

- Истец утверждает: призывная комиссия нарушила его право на замену военной службы на альтернативную, что гарантирует Конституция Российской Федерации. Он просит признать незаконным и отменить выданное ранее решение, а также обязать призывную комиссию повторно рассмотреть его заявление, - сообщает пресс-служба Борисоглебского городского суда.