Жительница Воронежа прописала в своем сельском доме 15 мигрантов

38-летняя жительница Воронежа может получить до трех лет тюрьмы за то, что позволила прописать в своем доме 15 мигрантов.

В 2018 году она купила в селе Серяково в Калачеевском районе частный дом, и с тех пор строение фактически пустовало. Но на бумаге получалось так, что в доме проживали 15 человек - все мигранты из стран ближнего зарубежья.

С покупкой недвижимости женщине помогала посредница, с которой она впоследствии подружилась. В июне эта дама попросила ее зарегистрировать несколько человек. Мол, мужчинам нужна прописка, а жить они будут в другом месте. Потом к этим мигрантом добавились еще соседи, и в итоге посредница даже получила от хозяйки доверенность, чтобы от ее лица прописывать в Серяково прибывших в Россию работяг.

В ГУ МВД по Воронежской области рассказали, что подруги регистрировали мигрантов через МФЦ и даже через местную полицию. Там их, к слову, предупреждали об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранных граждан.