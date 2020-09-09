В Воронеже обвиняемых в расчленении профессора оставили в СИЗО

Профессор Вячеслав Кузнецов с аспирантом Дмитрием Быковским. Трагедия случится позже Фото: Соцсети

Ленинский районный суд 9 сентября продлил срок содержания под стражей Дмитрию Быковскому и Александру Харламову. Они подозреваются в жутком преступлении, всколыхнувшем этим летом Воронеж, - в убийстве профессора ВГУ Вячеслава Кузнецова. Молодые люди пробудут в СИЗО до 12 октября. Об этом рассказали в суде.

Там пояснили, что с ходатайством о продлении срока обратился следователь–криминалист.

При этом бывший студент ученого Дмитрий Быковский и его защитник не возражали против заявленного следователем ходатайства. С их стороны была подана апелляция на смягчение меры пресечения. Они просили отправить бывшего студента профессора под домашний арест. Но 22 июля в Воронежском областном суде им было отказано. А вот ITшник Александр Харламов и его адвокат полагались на усмотрение суда.

Профессор ВГУ Вячеслав Кузнецов пропал еще весной 2020 года. Правоохранители нашли его расчлененные останки в двух контейнерах с кислотой спустя четыре месяца на балконе одной из многоэтажек на Левом берегу. Было возбуждено уголовное дело по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений».

Позже следствие обозначило свою версию: расправились с профессором в ночь с 4 на 5 марта 2020 года в его квартире на Красноармейской улице. При этом взламывать дверь им не пришлось – ученый открыл ее сам. Предполагаемые преступники схватили профессора за шею и прижали к его лицу платок с химическим раствором, связали ему руки и ноги. Вячеслав Кузнецов потерял сознание и скончался. Злоумышленники при этом похитили с его счетов порядка 1,8 млн рублей для покупки виртуальной валюты – биткоинов, затем тело жертвы расчленили, останки попытались растворить в двух контейнерах с кислотой.

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