На утро 9 сентября в Воронежской области заболели коронавирусом еще 113 человек

фото с сайта СтопКоронавирус.РФ

Статистика регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса свидетельствует о нарастании заболеваемости в столице и регионах. Не исключение и Воронежская область. По данным на утро 9 сентября заболевших стало на 113 больше, а еще накануне их было 108. По суточному приросту наш регион сегодня на 8 месте.

Общее число болезни с начала эпидемии достигло 15082 случаев. К счастью, новых смертей сегодня не зарегистрировано.

Есть и еще одна хорошая новость: Воронеж вошел в тройку лидеров федерального списка выписанных пациентов. На 9 сентября с болезнью справились еще 194 жителя области.