На Вербатимфесте воронежцев ждут мастер-классы

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Второй молодежный фестиваль документального театра "Вербатимфест", который пройдёт в Воронеже с 1 по 6 октября, запланировал образовательную часть.

В учебную программу войдут мастер-классы по творческим дисциплинам от ведущих экспертов из Москвы: мастер-классы по документальной хореографии от Константина Челкаева, лекция "Театр для подростков" продюсера Евгения Худякова, лекция "Документальная драматургия" от Юлии Тупикиной.

Напомним, в основной программе фестиваля в Доме актёра покажут документальные спектакли из Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга. Пройдут также фотовыставка, показы документальных короткометражных фильмов.