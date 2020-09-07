Около 300 тысяч доз для взрослых уже распределили в медорганизации города и области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воронежскую область поступила первая партия вакцины против гриппа. Около 300 тысяч доз для взрослых уже распределили в медорганизации города и области. В течение ближайших трех дней также поступят почти 100 тысяч доз для детей. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Отметим, что обязательной вакцинации подлежат: дети старше шести месяцев, школьники, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. А также взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), беременные женщины, призывники.

Также прививку могут получить люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, метаболическими нарушениями и ожирением.

- Бесплатную прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства. Руководители предприятий и организаций могут привить своих сотрудников по договору с медицинскими организациями, имеющими лицензию на вакцинопрофилактику, - отмечают в облздраве.