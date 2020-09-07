В Воронеже горевший подземный переход все-таки отдали выгнанным оттуда торговцам

Похоже, у перехода на Московском проспекте все-таки появился свет в конце туннеля.
Фото: Юрий КОЗЛОВ
В мэрии опубликовали постановление от 3 сентября, согласно которому переход у здания опорного университета на Московском проспекте отдают в концессию ООО «Стройплан». Любопытно, что эта организация – фактически те же предприниматели, которые торговали в этом месте раньше, до пожара 2017 года.
Конкурс признали несостоявшимся – переход оказался нужен только прежним хозяевам. Их заявку признали соответствовавшей всем требованиям.
Вице-мэр Людмила Бородина рассказала о том, что как развивается ситуация с переходом на ЮВЖД:
- Ожидаем предложение концессионера по архитектурному решению объекта для согласования в ноябре.
Мэр Вадим Кстенин рассказал свое видение дальнейшей судьбы переходов на улицах Димитрова и Ворошилова:
– Объекты оказались не привлекательны для обновления в рамках муниципально-частного партнерства, но это не значит, что они должны и дальше оставаться в таком виде.
И дал поручения руководителям профильных подразделений мэрии:
- Готовьте документы, чтобы мы могли выполнить в них капитальный ремонт собственными силами уже в 2021 году. Важно также продумать решения, которые позволили бы сохранить этот ремонт.