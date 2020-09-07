В Воронежской области незнакомец ударил мужчину бейсбольной битой за непонравившиеся ему слова

В приемное отделение в больницу Новоусманского района с переломом основания черепа недавно доставили 45-летнего жителя совхоза Масловский. Досталось ему 29 июня примерно в 23.00.

Придя в сознание, мужчина рассказал полицейским, что на улице Школьная к нему обратился незнакомец. Он ему поспешно что-то ответил. Вряд ли это был конструктивный диалог. Но воссоздать его мы, к сожалению, не можем. Скажем лишь, что последние слова столь не понравились незнакомцу, что он схватился за бейсбольную биту и ударил ей по голове 45-летнего мужчину.

Пострадавший мужчина указал приметы обидчика. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Телесные повреждения, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». А это до 8 лет тюрьмы.