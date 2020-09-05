В Воронеже приняли присягу 1,5 тысячи курсантов Военно-воздушной академии

Фото правительства Воронежской области.

Сегодня в Военно-воздушной академии состоялась присяга курсантов. В общей сложности, на первый курс военного учебного заведения зачислили ребят из 70 субъектов страны - 1546 молодых и красивых парней. Однако каждый четвертый из поступивших, как уточнили в региональном правительстве, родом из Воронежской области.

Вместе с ними обещание прилежно учиться и строить военную карьеру дали воспитанники кадетского корпуса (инженерной школы) Военно-воздушной академии.

Все они произнесли слова торжественной клятвы на территории 1-го учебного городка вуза, расположенного на улице Краснознаменной.