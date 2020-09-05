В Воронежской области сотрудники ДПС и проезжающие мимо автомобилисты тушили загоревшуюся иномарку

Фото с места ЧП. Предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

Вчера утром на 29 километры автодороги "Воронеж-Нововоронеж" сотрудники ДПС и проезжающие мимо автомобилисты тушили "Ситроен С5".

Чуть ранее у иномарки, за ее рулем была 54-летняя жительница Павловска, загорелся моторный отсек.Экипаж ДПС дежурил неподалеку, и как только получил информацию от следовавших мимо автомобилистов, тут же отправился на место ЧП. Там они заметили дымящийся на обочине "Ситроен".

Сотрудники Госавтоинспекции тут же достали из своего авто огнетушитель и принялись ликвидировать возгорание. Водители нескольких проезжающих мимо авто не остались равнодушными и также принялись помогать экипажу. В итоге уже до приезда пожарным им удалось унять огонь.

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что хозяйка "Ситроена" поблагодарила сотрудников ДПС за помощь.