Житель Воронежа воспользовался доверчивостью соседа и украл у него кредитку и сим-карту

Из архива "КП".

Жителю Воронежа пришлось обратиться в полицию из-за пропажи с банковской карты более 95 тысяч рублей. 46-летний мужчина никак не мог понять, каким образом у него ушли деньги.

Разобраться в этом ему помогли полицейские. Результат их работы, вероятно, очень расстроил воронежца, так как к преступлению оказался причастен его сосед.

Им оказался 30-летний, ранее судимый уроженец города Ижевска. Мужчину задержали в Северном микрорайоне.

- В отделе полиции он рассказал. что при переезде оставил часть вещей у своего соседа по общежитию. В какой-то момент, вернувшись за вещами, он обнаружил, что дверь в комнату 46-летнего мужчины не закрыта, а сам он спит. Злоумышленник воспользовался этим и украл у своего товарища кредитную карту и сим-карту телефона. С их помощью через мобильный банк он перевел себе на счет указанную сумму, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

В ходе обыска правоохранители изъяли у уроженца Ижевска часть похищенной суммы. Сейчас мужчина находится изоляторе временного содержания. Ему грозит до шести лет тюрьмы по статье УК РФ "Кража".