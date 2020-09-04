В Воронеже поймали грабителей салона микрозаймов

Из-за 40 тысяч могут получить по 7 лет! В Воронеже по горячим следам задержали грабителей.

Около 16.00 1 сентября двое мужчин совершили нападение на салон микрозаймов на улице Героев Сибиряков. Один из них подтолкнул сотрудницу офиса к кассе и потребовал выдать ему все деньги. Испуганная девушка передала нападавшим 40 тысяч рублей и мобильный телефон.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости от салона микрозаймов, и вышли на след преступников. Подозреваемых, ими оказались ранее судимый 23-летний воронежец и его 23-летний знакомый из Старого Оскола, задержали в Советском районе. В отделе полиции они признались, что совершили налет из-за сложного финансового положения, а похищенные деньги потратили.

Теперь им придется ответить за грабеж.