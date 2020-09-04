Глава МЧС по Воронежской области за год заработал менее 2 млн рублей

Начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель отчитался о доходах по итогам 2019 года. Судя по декларации, за прошедшие 12 месяцев он заработал 1,86 млн рублей. Доход его супруги за то же время составил 453 тысячи.

Собственного имущества у семьи главного спасателя региона нет. В пользовании лишь квартира в 57 квадратных метров. Однако есть своя машина «Опель Мокка». Автомобиль значится непосредственно за Александром Кошелем.

Напомним, что Владимир Путин назначил нынешнего начальника Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Воронежской области в 2017 году.