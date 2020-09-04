Воронежских грабителей банка осудили на 3 года условно и обязали заплатить 165 тыс за ремонт банкомата

Семилукский райсуд назначил условные сроки двум незадачливым грабителям банка.

33-летний и 30-летний жители Воронежа пытались вскрыть банкомат в Семилуках 13 января 2020 года. Мужчины заранее договорились о сценарии своих действий, распределили преступные роли, в пять часов утра приехали в Семилуки на автомобиле с поддельными номерами. Надели маски, зашли в отделение банка, где с помощью топора и кувалды повредили корпус банкомата. После этого с помощью троса, подцепленного к автомобилю, повредили крышку сейфа, чтобы похитить деньги. Но тут сработала охранная сигнализация, и мужчины, опасаясь быть застигнутыми на месте преступления, скрылись, бросив сейф с деньгами.

Один из подельников получил три года и три месяца лишения свободы условно, а другой – три года условно. Также суд взыскал с подсудимых в пользу банка ущерб в размере 165,7 тыс рублей - на восстановление банкомата.