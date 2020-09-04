II фестиваль «Русское лето» в Воронеже: гусарский лагерь, викинги и Вадим Самойлов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Второй фестиваль «Русское лето» пройдет в Воронеже с 19 по 20 сентября. В Центральном парке развернутся несколько тематических площадок с различными активностями.

Фестивальное направление исторической реконструкции будет представлено посиделками у костра с викингами, сражением на штыках с петровскими гвардейцами, экскурсией в гусарский лагерь или в полевой госпиталь «Красного креста».

Фишкой литературной программы станет книжная ярмарка «Пыжиковские чтения». Кроме книг от издательств со всей России гостей ждут автограф-сессии и встречи с Захаром Прилепиным, Николаем Стариковым, Германом Садулаевым, Алексеем Колобродовым, Михаилом Елизаровым, Ольгой Погодиной-Кузминой, чей роман «Уран» стал открытием этого года.

Историки со всей страны прочитают лекции, охватывающие десять веков нашей истории. Горожане услышат о первых 100 годах воронежской крепости и даже о шпиках и провокаторах в воронежской полиции начала ХХ века. Центральной же темой фестиваля станет «Русская стена» - проект восстановления Белгородской черты как культурного и исторического маршрута.

В музыкальной программе –-выступление артистов разных стилевых направлений.

19 сентября в 18.00 в Зеленом театре вместе с Ваней Nanik (SOUL KITCHEN) и Типси Тип заявят о себе победители конкурса молодых рэп-исполнителей. А в 19.30 выступят рэпер Хаски и BollywoodFM.

20 сентября в 17.00 начнется концерт уникальную группы «Этносфера» Сергея Старостина и воронежского ансамбля «Воля». В 19.50 сыграет «МАВАШИ group», а в 21.00 на сцену выйдет Вадим Самойлов (экс-«Агата Кристи»).

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, вход на все музыкальные события будет осуществляться по предварительной регистрации и при наличии паспорта.