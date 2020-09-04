Более 8,5 тыс воронежцев написали «Диктант Победы»

3 сентября прошел «Диктант Победы». Во второй Международной патриотической акции приняли участие более 8,5 тыс воронежцев. Свое знание дат, событий и личностей истории Великой Отечественной войны проверили школьники, студенты и курсанты, силовики, чиновники, известные спортсмены и политики - диктант писали в воинских частях, Росгвардии, военно-воздушной академии имени Жуковского, институтах МВД и МЧС, вузах, техникумах и школах, музее-диораме, а также на онлайн-площадке.

Результаты диктанта опубликуют через неделю на сайте диктантпобеды.рф и на официальных сайтах организаторов. Победителями в Воронеже будут признаны пять участников - из тех, кто набрал максимальное количество баллов за наименьшее время.