В заколдованное место в Воронеже снова влетела машина

"Хендай" долго торчал на постаменте. Фото: Ольга Чижова.

Утром 4 сентября на постамент на улице Матросова прочно сел «Хендай». И стал похож на памятник этой марке машин. Очередной водитель не справился с управлением в этом месте. Фото ДТП разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

Местные жители рассказывают, что два года назад на этом постаменте стоял указатель «Песчаный лог». Его сбила машина. Указатель долго не могли восстановить. А когда его все-таки вновь поставили вечером 8 мая, он не продержался и двух месяцев. На этот раз в указатель въехал грузовик. Теперь его ремонтируют за счет водителя.

Хорошо, что с ремонтом не торопились. Потому что «Хендай» бы непременно снес указатель в третий раз. Может быть, либо огородить как следует территорию постамента, либо просто перенести его в другое место, подальше от этого «заколдованного»?

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