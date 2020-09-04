В Воронеже определили двух новых почетных граждан города

В результате тайного голосования депутаты поддержали решение Общественной палаты Воронежа о присвоении почетного звания Ивану Осадчуку и Наталье Костиной. Об этом стало известно 4 сентября во время итогового заседания Воронежской городской Думы.

Сведения о присвоении звания «Почетный гражданин города Воронежа» навечно заносятся в специальную книгу. Сама процедура вручения удостоверения ежегодно проходит в День города.

Иван Осадчук – военный медик, ветеран Великой Отечественной войны, участвовал в боевых действиях в составе Южного, Центрального, Юго-западного и Воронежского фронтов. Награжден орденами Отечественной войны II степеней, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Киева» и другими. После окончания войны он продолжил работать в сфере здравоохранения. В этом году Иван Николаевич отметил свое 104-летие.

Наталья Костина – врач-пульмонолог, заведующий пульмонологическим отделением Воронежской областной клинической больницы №1. С 2011 года – главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Воронежской области. Стаж работы в здравоохранении – 24 года. С первых дней апреля, когда открылся корпус для лечения пациентов с короновирусной инфекцией, Наталья Эдуардовна принимает непосредственное участие в лечении пациентов. За добросовестный и высокопрофессиональный труд имеет награды Минздрава РФ, правительства Воронежской области.