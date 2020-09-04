В аварии со сгоревшей машиной под Воронежем появилась вторая жертва - в больнице скончалась пассажирка

В аварии, которая произошла 3 сентября в Новоусманском районе, появилась ещё одна жертва.

Напомним, на 18-м километре автодороги «М-4 «Дон» - с. Малая Приваловка – граница Липецкой области» 47-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» врезался во встречный «Киа Рио», который от удара загорелся. Водитель «Лады» умер на месте ДТП, 43-летний водитель «Киа» и пассажирка «Лады» попали в больницу с травмами. Сейчас стало известно, что 38-летняя женщина скончалась в медучреждении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.