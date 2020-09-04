В Воронеже неизвестные пытались украсть 1 млн с расчетного счета завода под предлогом списания долгов по зарплате

В Воронеже возбудили два уголовных дела о покушении на мошенничество. Неизвестные пытались украсть деньги с расчетного счета завода. Инцидент произошёл в июле 2020 года.

В Сбербанк представили судебные приказы о взыскании с ОАО «Ветсанутильзавод «Гремяченский» задолженности по выплате заработной платы на сумму около 1 млн. руб.

- Однако, задолженность по заработной плате у ОАО «Ветсанутильзавод «Гремяченский» отсутствовала, судебные приказы по несуществующим заявлениям прокурора Ленинского района Воронежа являлись подложными. Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить незаконного списания денежных средствс банковского счета ОАО «Ветсанутильзавод «Гремяченский», - сообщили в прокуратуре Воронежской области.