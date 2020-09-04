Платоновский фестиваль открывает в Воронеже инфоцентр

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 4 сентября в Воронеже начинает работу инфоцентр Платоновского фестиваля. Он откроется в самом центре города – на площади Никитина, рядом с кинотеатром «Пролетарий».

- В ярком открытом помещении можно будет приобрести билеты на спектакли и события юбилейного форума искусств, получить информацию о событиях программы по направлениям «Театр», «Музыка», «Выставки», «Литература», в том числе об открытых репетициях и бесплатных творческих встречах, приобрести сувениры с символикой Платоновфеста, задать интересующие вопросы, связанные с программой фестиваля, - отметили в дирекции форума.

Информационный центр будет работать ежедневно с 11.00 до 20.00 по 27 сентября.