В Воронеже на перекрытом мосту часть забора сдуло на иномарку

Ветер, ветер, ты могуч... Фото: "Мой и твой Воронеж".

Вечером в среду, 2 сентября, в паблике «Мой и твой Воронеж» разместили фото снесенного забора на перекрытой части моста у «Работницы». В роли хулигана на этот раз выступил ветер. Его резкий порыв снес ограждение прямо на ехавший мимо «Форд-Фокус».

В мэрии Воронежа пояснили, что повреждение забора оперативно залатали. Ну а владельцу «Форда», если машине были причинены значительные повреждения, теперь придется судиться с подрядчиком, плохо закрепившим забор.

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