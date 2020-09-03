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В Воронеже на перекрытом мосту часть забора сдуло на иномарку

Если «Форду» были причинены повреждения, то их оплатит подрядчик. Если суд так решит
Юрий КозловЮрийКозлов
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Ветер, ветер, ты могуч...

Ветер, ветер, ты могуч...

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Вечером в среду, 2 сентября, в паблике «Мой и твой Воронеж» разместили фото снесенного забора на перекрытой части моста у «Работницы». В роли хулигана на этот раз выступил ветер. Его резкий порыв снес ограждение прямо на ехавший мимо «Форд-Фокус».

В мэрии Воронежа пояснили, что повреждение забора оперативно залатали. Ну а владельцу «Форда», если машине были причинены значительные повреждения, теперь придется судиться с подрядчиком, плохо закрепившим забор.

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