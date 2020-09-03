В центре Воронежа столкнулись две иномарки: ранена девушка

19-летняя девушка, ехавшая в "Пежо", получила сотрясение мозга. Фото: Андрей Иванов.

В среду, 2 сентября, в 23.30 у дома № 40 на улице Революции 1905 года случилась авария.

- 29-летний водитель «Пежо 206» проехал нерегулируемый перекресток с улицей Среднемосковской на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД. – В результате он столкнулся с «Тойотой-Камри», которой управлял 52-летний мужчина. В аварии получила сотрясение мозга 19-летняя девушка, ехавшая в «Пежо». Ее отвезли в больницу, там оказали первую помощь и отпустили домой.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

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