В Воронеже дошло до суда дело водителя, покалечившего женщину на «зебре»

Женщину, сбитую "Шевроле", смогли спасти, но она получила тяжелые травмы. Фото: из архива «КП»

Полицейские передали в суд уголовное дело 48-летнего ранее много раз судимого воронежца.

По данным следствия, 30 декабря 2019 года в 9.40 мужчина на «Шевроле-Орландо» ехал по улице Переверткина со стороны Остужева в направлении Суворова со скоростью около 40-50 км/час. Возле дома № 46 он не затормозил перед «зеброй». И в результате сбил переходившую по ней дорогу 49-летнюю жительницу Воронежа. Женщина в итоге получила тяжелые травмы.

Водитель признал свою вину, на словах раскаялся. По части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» ему грозит до двух лет лишения свободы.

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