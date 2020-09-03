На трассе под Воронежем лоб в лоб столкнулись две легковушки, одна наполовину сгорела

Выжить в аварии водителю "Ларгуса" не помогла даже подушка безопасности.

Сегодня примерно в 11 утра в Новоусманском районе произошло жуткое ДТП - лоб в лоб столкнулись "Лада Ларгус" и "Киа Рио". Авария произошла на участке трассы, ведущим от Новой Усмани к селу Орлово. Дорога там узкая - по одной полосе в каждую сторону, с перепадами высот. На выезде из Орлово водители развивают большую скорость, нередко идут на обгон. Поэтому такие аварии, к сожалению, там не редкость.

В ГУ МВД по Воронежской области рассказали, как произошло ДТП:

- По предварительной информации, 47-летний водитель "Лады" ехал в направлении села Орлово и столкнулся во встречным "Киа". От столкновения иномарка загорелась. Водитель "Лады" от удара скончался на месте происшествия. А 43-летний водитель второго авто и ехавшая с ним женщина получили травмы. Сейчас они находятся в больнице.