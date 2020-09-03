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Общество

В Воронеже скончался директор УВК им. Киселева Валерий Столяров

Ему было 60 лет
Татьяна МистюковаТатьянаМистюкова
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В мэрии Воронежа сообщили печальную весть. Сегодня на 61-м году жизни безвременно скончался директор учебно-воспитательного комплекса им. А.П. Киселева Валерий Столяров. Он являлся был из лучших учителей в городе, носил звание Почетного работника общего образования РФ. Валерий Анатольевич отдал любимой профессии 34 года жизни и внес заметный вклад в развитие городской системы образования.

- Мы знали Валерия Анатольевича как высококвалифицированного специалиста, под руководством которого Воронежский учебно-воспитательный комплекс имени А.П. Киселева на протяжении ряда лет входил в число лучших образовательных организаций России, снискавшего заслуженный авторитет среди педагогов, учащихся и их родителей, - выразили соболезнования в мэрии.

Утраты