На трассе в Воронежской области фура выехала на встречку и смяла "Киа Рио"

Фото с места аварии. Предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

Вчера утром в Панинском районе в результате ДТП погибли два человека - 61-летний мужчина и 60-летняя женщина. Оба проживали в Воронеже. Шансов выжить в результате столкновения с фурой у них не было.

ДТП произошло на 54 км автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов».

- 37-летний житель Челябинской области, управляя автомобилем «ДАФ 95430» с полуприцепом «Кроне», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Киа Рио», - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

В легковом авто как раз и находилась пара из Воронежа. Мужчина был за рулем. Оба скончались на месте происшествия. Судя по фото, представленным региональным ГУ МВД, оба авто улетели в кювет. У "Киа Рио" в результате столкновения сложился капот.