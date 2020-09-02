Воронежец подобрал дорогой телефон забытый покупательницей на прилавке

25-летняя жительница Воронежа забыла в магазине дорогой телефон. Пока расплачивалась, положила на прилавок, да так и ушла.

Гаджет за 50 000 рублей нашли, вернее, того, кто ему «приделал ноги». Инцидент произошел вечером 19 августа.

Оказалось, мобильник прихватил мужчина, который в очереди стоял сзади потерпевшей. Оперативники обнаружили это на записях камер видеонаблюдения. Мужчину нашли. 31-летний задержанный уже был ранее судим за незаконный оборот наркотиков и кражи. Он признался, что телефон продал случайному прохожему.