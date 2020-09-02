В Воронеже наркоторговец отмыл деньги от торговли смертью с помощью биткоинов

Полицейские раскрыли преступную деятельность 41-летнего воронежца. Стражи порядка выяснили, что он торговал наркотиками. И вырученные «грязные деньги» обращал в биткоины. Электронную валюту он продавал дальше, «отмыв» таким образом 188 тысяч рублей.

В отношении наркоторговца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Его арестовали. За «отмывание» денег торговцу смертью грозит штраф до 120 тысяч рублей. Надо полагать, непосредственно за продажу наркотиков над ним висит угроза гораздо более сурового наказания.