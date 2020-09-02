На базе воронежских «Костенок» хотят создать историко-туристский кластер

Сейчас в "Костенках" идет работа на одной из стоянок древнего человека Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области создана рабочая группа, которая будет заниматься развитием историко-туристского кластера «Костенки». Развитие одноименного музея-заповедника 2 сентября обсудили губернатор Александр Гусев и руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.

Конечно, опорным объектом останется музей. Однако в планах строительство крепости, создание визит-центра, научно-исследовательского блока, смотровых площадок, палеолитических стоянок, площадки воссоздания жизни первобытных людей, а также пристани. Объекты объединят в туристические маршруты.

Однако для воплощения такого историко-туристского кластера нужен продуманный проект и источники финансирования. Вероятно, деньги на развитие должны появиться после кооперации с бизнесом.