Проект генплана Воронежа можно оценить на интерактивной карте

Проект развития будет рассчитан на 20 лет Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Воронежцы уже сейчас могут оценить проект развития города до 2041 года, который разработал институт Генплана Москвы. Для этого подготовили специальную интерактивную карту с функциональными зонами, транспортной и социальной инфраструктурой.

Как пишут создатели, основная концепция нового генплана – «компактный город». Она предполагает в первую очередь развитие центра Воронежа. Речь идет о 5-километровой зоне от исторического центра. Но обещают учесть и комплексное развитие отдельных периферийных территорий.

В частности говорится о «комплексной реорганизации» жилых, общественных и производственных территорий. Но пока трудно понять, чем эта концепция отличается от того, как велась до этого застройка города и без нее. Тем более, что создатели сами же отмечают и «комплексное освоения новых территорий».

Также на интерактивной карте можно примерно увидеть, как будет развиваться транспортная система. Например, онлайн уже «построены» еще два моста, соединяющие правый и левый берега. Предполагается, что в результате реализации генплана до 70% всех поездок будут осуществляться на общественном транспорте.

Реализация проекта генплана рассчитана на две очереди: первая намечена на 2020–2026 годы, вторая – на 2026–2041 годы.

В институте Генплана Москвы отмечают, что полную версию утверждаемой части можно скачать на сайте мэрии Воронежа, а с 28 августа по 29 сентября экспозицию разместят на ресурсе «Активный электронный гражданин».