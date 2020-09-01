На школьные линейки в Воронеже вызвали четыре скорые помощи: один ребенок упал в обморок

Всем пациентам медики оказали помощь на месте Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Не зря воронежские синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за жары. 1 сентября бригады скорой медицинской помощи четыре раза вызывали на школьные линейки. Об этом сообщили «КП-Воронеж» в региональном департаменте здравоохранения.

- Из них 2 вызова к детям и 2 вызова к взрослым. Всем пациентам медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась, - уточнили в облздраве.

Вызывали медиков из-за аномальной жары, так, у одного ребенка случился обморок.

Напомним, в этом году праздничные линейки в Воронеже прошли в усеченном формате, в них должны были принять 12 842 первоклассников, а также 9,2 тысячи девятиклассников и 5,7 тысячи одиннадцатиклассников. Остальным, учитывая эпидемиологическую ситуацию, разрешили остаться в этот день дома.