В Воронеже 1 сентября на праздничные линейки пришли 12 842 первоклассников

Непосредственно в Воронеже за парты в новом учебном году сядут всего 111​ 629 учащихся Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

1 сентября праздничные линейки в Воронеже должны принять 12 842 первоклассников. Кроме того, ожидалось 9,2 тысячи девятиклассников и 5,7 тысячи одиннадцатиклассников. Об этом в День знаний сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее мы писали, что всего в Воронежской области к обучению приступят более 329 тысяч человек, в том числе почти 234 тысячи школьников, из которых 25,8 тысяч – первоклассники.

Непосредственно в Воронеже за парты в новом учебном году сядут всего 111 629 учащихся в 121 школе.

- В этот день праздничные линейки проходили в особых условиях - с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Однако, праздничного настроения этот факт не испортил, ребята признаются – соскучились по школе и одноклассникам, - комментируют в мэрии.