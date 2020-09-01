В Воронеже 1 сентября на праздничные линейки пришли 12 842 первоклассников

Непосредственно в Воронеже за парты в новом учебном году сядут всего 111 629 учащихся
Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
1 сентября праздничные линейки в Воронеже должны принять 12 842 первоклассников. Кроме того, ожидалось 9,2 тысячи девятиклассников и 5,7 тысячи одиннадцатиклассников. Об этом в День знаний сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее мы писали, что всего в Воронежской области к обучению приступят более 329 тысяч человек, в том числе почти 234 тысячи школьников, из которых 25,8 тысяч – первоклассники.
Непосредственно в Воронеже за парты в новом учебном году сядут всего 111 629 учащихся в 121 школе.
- В этот день праздничные линейки проходили в особых условиях - с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Однако, праздничного настроения этот факт не испортил, ребята признаются – соскучились по школе и одноклассникам, - комментируют в мэрии.