Под Воронежем «Лада Приора» насмерть сбила женщину

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 31 августа сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 150 ДТП, в них 20 человек получили травмы, пятеро погибли.

Около 20.40 в Россошанском районе насмерть сбили пешехода. На 264-м километре автодороги «Белгород - Павловск» 20-летний водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на женщину, которая шла по проезжей части в попутном машине направлении. Несчастная скончалась на месте аварии.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и личность погибшей. На вид ей 50-60 лет.