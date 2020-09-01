Никитинская библиотека открывает выставку подаренных воронежцами книг

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

1 сентября в «Никитинке» открывается выставка книг, подаренных библиотеке в первом полугодии 2020 года. Пожертвования вносят значительный вклад в комплектование недостающей литературой фонда Никитинской библиотеки и библиотек Воронежской области. С начала года учреждение культуры получило в дар 2800 изданий, для экспозиции отобраны 75 из них - в историческом, детективном и фантастическом жанрах.

- Литература Востока представлена произведениями японских, арабских и персидских авторов. Подарены и издания «Зелёной серии», среди которых книги писателей и натуралистов Джеральда Даррелла и Джой Адамсон. Экспонируются на выставке научные издания по математике и физике, философии и психологии, книги, посвящённые современным проблемам науки, а также полезные советы по медицине, домоводству и садоводству, - сообщили в библиотеке.

Большинство этих книг читатели смогут взять на дом из отдела абонемента после окончания работы выставки.

Экспозиция продлится по 30 сентября, посмотреть ее можно в холле 3-го этажа главного корпуса библиотеки имени Никитина (пл.Ленина, 2).