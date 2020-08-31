В Воронежской области поймали таксиста-наркомана, везшего крупную партию «синтетики»

По решению суда задержанного в Бобровском районе наркокурьера арестовали. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На 596 километре трассы «Дон» в Бобровском районе инспекторы ГИБДД остановили машину «Форд-Фокус» одной из служб такси. Когда проверяли документы у водителя, 26-летнего жителя Саратовской области, заметили, что он явно находится под действием наркотиков. Неадекватного мужчину обыскали. В его дорожной сумке нашли сверток с кристаллическим веществом.

Экспертиза показала, что найденная субстанция – мефедрон, относящийся к группе синтетических наркотиков. Потянул он на 1200 граммов, что является крупным размером. По данным, полученным полицейскими и сотрудниками ФСБ, партию наркотика курьер вез в Ростовскую область.

Найденный в дорожной сумке мефедрон потянул на 1200 граммов. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконная пересылка наркотических средств» (до 20 лет лишения свободы). По решению Бобровского районного суда наркокурьера арестовали.