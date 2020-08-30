В Воронежской области женщина на «Рено Сандеро» сбила велосипедиста

Мужчину с различными травмами отвезли в медучреждение Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

29 августа примерно в 11.50 на улице 40 лет Октября в Борисоглебске 61-летняя местная жительница на автомобиле «Рено Сандеро» сбила 34-летнего велосипедиста. Мужчину с различными травмами отвезли в медучреждение.

- На предложение инспекторов пройти освидетельствование на состояние опьянения женщина ответила отказом. В отношении нее составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 110 ДТП, из них в областном центре – 67, на федеральных трассах – 17, в районах области – 26. В 10 ДТП 12 человек получили травмы различной степени тяжести.