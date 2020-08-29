В Воронеже назвали срок окончания ремонта на Шишкова, ставшего причиной пробок

Загорожен довольно большой участок дороги. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали гневный пост. Его автор не понимает, почему на улице Шишкова уже неделю идет ремонт дороги, при этом, по его словам, уже несколько дней никто не трогает утрамбованную щебенку. Иными словами, работа не движется. И это порождает новые пробки в и так, мягко говоря, не самом свободном для автомобилей месте Воронежа.

В управлении информации мэрии Воронежа по этой ситуации дали такой комментарий:

- Этот участок должны восстановить сотрудники «РВК-Воронеж», ранее его разрывшие для необходимых им работ. По нашим данным, дорогу приведут в порядок не позже конца текущей недели.

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