В Воронеже мужчина поверил «банкиру» и подарил ему 240 тысяч рублей

Продолжают попадаться на вроде бы уже всем известные уловки аферистов доверчивые воронежцы.

Так, 39-летний житель столицы Черноземья обратился в отдел полиции Железнодорожного района. Мужчина рассказал, что ему позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка (собственно, уже после этого нужно было нажать на отбой или зафиксировать номер и сообщить его куда следует) и предложил защитить карту от посягательств злобных хакеров. Для этого якобы нужны персональные данные. Испуганный мужчина их сказал, и его 240 тысяч исчезли в неизвестном направлении.

- Всего за сутки было десять случаев мошенничеств, главным образом по телефону или через Интернет. Возбуждены уголовные дела по частям 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также частИ 3 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в региональном ГУ МВД. – В очередной раз убедительно просим жителей нашей области: не доверяйте звонкам незнакомцев, предлагающих совершить какие-то действия, связанные с вашими банковскими картами.