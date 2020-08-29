В Воронеже загорелись два дома

Вечером в пятницу, 28 августа, пожарные тушили огонь в двух домах Воронежа.

В 17.44 загорелась дверь в однокомнатной квартире на улице 25 Января Железнодорожного района. На место ЧП выезжали три пожарные машины с 12 сотрудниками МЧС. Пламя потушили достаточно быстро. Дверь была повреждена огнем, но в квартиру пламя не проникло. Пострадавших на пожаре не было.

В 19.33 в многоквартирном доме на улице Ростовской Левобережного района вспыхнули домашние вещи на лестничной клетке. На место происшествия выезжали четыре пожарные машины с 12 специалистами МЧС. Пожар затронул площадь в три квадратных метра. Его ликвидировали в 19.40. Во время ЧП никто не пострадал.

Причины обоих пожаров сейчас выясняют.

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