В Воронеже рядом с «Гото-Предистинацией» сняли огромную дыру в заборе

Дыру пока просто загородят. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили пост разгневанной женщины. Она гуляла с ребенком вдоль набережной. И недалеко от корабля «Гото-Предистинация» увидела огромную дыру в ограждении. Теоретически туда можно провалиться. Учитывая, как дети любят смотреть на воду, эта дыра представляет собой реальную опасность.

В управлении информации мэрии Воронежа по этому поводу сообщили:

- Мы передали информацию о дыре в ограждении специалистам «Зеленхоза» и управе Центрального района. Привести территорию в порядок взялись сотрудники «Зеленхоза». Они пообещали временно загородить дыру, а потом решать вопрос о восстановлении ограждения. Сделать это не так просто, ковка набережной достаточно необычная. Делать наспех некую «заплату» будет неэстетично.

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