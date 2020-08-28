В Воронежской области епископ Россошанский и Острогожский отправился на покой по состоянию здоровью

Епископ Андрей. Фото: roseparhia.ru

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви приняли решение удовлетворить прошение епископа Россошанского и Острогожского Андрея о почислении на покой. В переводе на гражданский язык это вроде как увольнение по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Епископа Андрея направили в распоряжение митрополита Воронежского и Лискинского Сергия. При этом местом пребывания отправленного на покой влиятельного священнослужителя определили Воронеж. Между тем Россошанской и Острогожской епархией поручили временно управлять митрополиту Сергию.

Утром 28 августа епископ Андрей провел свою прощальную Божественную литургию в Свято-Ильинском кафедральном соборе Россоши.