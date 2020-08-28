На водителя, устроившего под Воронежем смертельное ДТП и бросившего умирать своего пассажира, завели уголовное дело

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Следователи возбудили уголовное дело на 39-летнего жителя Таловского района, устроившего смертельное ДТП, в котором погиб пассажир, - по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Авария произошла 27 августа 2020 года около 18.30 на 14-м километре автодороги «Александровка-Новая Чигла-Никольское». 39-летний водитель автомобиля «Москвич-2141» не справился с управлением, выехал на встречку, машина перевернулась в левый кювет. После ДТП водитель бросил на месте происшествия автомобиль и скрылся. 33-летний пассажир умер на месте аварии. А виновника ДТП задержали через несколько часов.