Ночью в центре Воронежа «Мерседес» врезался в погрузчик: погибла 18-летняя девушка

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Ночью 28 августа в центре Воронежа произошла смертельная авария. Около 1.35 «Мерседес Бенц СLA200», следовавший по Чернавскому мосту в сторону Пролетарской, 87в врезался в движущийся впереди погрузчик DM-34 «Волжанин». По предварительным данным полиции, 19-летний водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию.

В результате ДТП от полученных травм на месте аварии скончалась 18-летняя пассажирка легковушки. Водитель «Мерседеса» впоследствии обратился за медицинской помощью.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.