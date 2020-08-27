В августе воронежцы обнаружат новую строку в платежках за коммунальные услуги

Пример квитанции Фото: предоставлено пресс-центром ЖКХ.

В августе воронежцы обнаружат новую строку в платежках за ЖКУ крупных управляющих компаний. Отведение сточных вод на содержание общего имущества (СОИ). По сути, это плата за воду, которая после использования, например, уборщицей для мытья подъездов, была слита в канализацию.

Еще в 2017 году вышел приказ регионального департамента ЖКХ и энергетики «Об утверждении нормативов потребления… отведения сточных вод в целях СОИ в МКД».

В зависимости от подключения к центральной системе холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и этажности зданий у жильцов разных многоэтажек могут варьироваться суммы в квитанции: от 4 до 50 рублей в месяц. Средства соответственно по новой услуге получает ресурсоснабжающая организация.

Как отмечают в пресс-центре ЖКХ, по мысли законодателя, водоотведение на СОИ оплачивается по нормативу. Примечательно, что этот норматив - сумма нормативов на СОИ горячего и холодного водоснабжения. Иными словами, предполагается, что сколько воды поступило в дом, столько же и было отведено. Единственные, кто не получат подобные счета - это жители домов, где вместо канализации используются выгребные ямы.

- Несколько лет в судах шли споры о том, правомерны ли подобные расчеты. Точку в деле поставил первый апелляционный суд, который однозначно определил, что услуга «отведение сточных вод на содержание общедомового имущества» начисляется в тех домах, где есть централизованная канализация, которая сама по себе предоставляет возможность слива, - отмечает руководитель юридической службы ГК «ПИК-Комфорт» в Воронеже Ольга Дятлова.