В Воронежской области отец украл у дочери-подростка «БМВ»

В Борисоглебском городском суде вынесли приговор 33-летнему местному жителю за 30 краж.

Мужчина воровал товары для туристов из охотничьих магазинов (к примеру, в сентябре 2019 года он украл ружье для подводной охоты), электронику из салонов сотовой связи, а также элитный алкоголь. А в октябре 2019-го преступник наведался в магазин стройматериалов. Оттуда он утащил перфоратор, стоивший 11 тысяч рублей.

Однако верхом морального падения 33-летнего жителя Борисоглебска стала кража велосипеда «БМВ» у родной дочери-подростка, стоившего 30 тысяч рублей. С ее матерью он развелся, пришел навестить девочку и вот так ее «обрадовал».

Всего добычей вора стали вещи, стоившие в общей сложности около 200 тысяч рублей. Только вот продавал он их в пять-шесть раз дешевле обычной цены.

Преступника поймали и арестовали. В ходе следствия он заявил, что так расстроился разводом с женой, что стал пить, а потом и воровать, чтобы достать деньги на алкоголь. Суд признал его виновным во всех 30 кражах и приговорил к трем годам колонии строгого режима.

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