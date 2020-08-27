В Воронеже 70-летний водитель мопеда погиб после ДТП

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

26 августа 70-летний водитель мопеда с различными травмами был доставлен в одну из больниц Воронежа, где впоследствии скончался.

В тот день пожилой мужчина на своем двухколесном транспортном средстве ехал по улице 6 Стрелковой Дивизии. Но примерно в 14.00 у дома №2А, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, он не пропустил автомобиль «Лада Нива», за рулем которого был 61-летний водитель. Произошло столкновение.

-Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Также 26 июня в Воробьевском районе в ДТП погиб подросток, ехавший на мопеде.