В Воронеже до 15 сентября перекроют участок улицы Ульяновская

В мэрии Воронежа сообщили о частичном перекрытии улицы Ульяновская. До 19.00 15 сентября там запретят движение автомобилей в районе домов №31 и 44Б.

Запрет начал действовать уже с сегодняшнего дня.

- Перекрытие связано с выполнением работ на сетях холодного водоснабжения. Администрация городского округа приносит воронежцам извинения за временные неудобства и просит автолюбителей заранее искать пути объезда указанного участка, - сообщили в мэрии.

Кроме того, из-за "Воронежского марафона" 30 августа перекроют Петровскую набережную и Набережную Массалитинова.