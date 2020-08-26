Воронежский инспектор ДПС пришел на помощь двухлетней девочке, пострадавшей в ДТП

Алексей Чемоданов помог оперативно доставить раненую малышку в больницу. Фото ГУ МВД по Воронежской области.

Стали известны подробности страшного ДТП под Воронежем, в котором пострадала двухлетняя девочка. Напомним, авария произошла в районе села Бабякова вчера примерно в 18.40. 20-летний водитель на «Ниссан», выезжая с перекрестка, не предоставил преимущество «Фольксваген Поло», двигавшемуся по главной дороге, и врезался в него. После этого «Фольксваген» столкнулся с ГАЗ-33021. В итоге пострадали двое в немецкой иномарке - 32-летний водитель и его двухлетняя пассажирка. Малышка была в бессознательном состоянии. В это время на личном авто мимо аварии проезжал инспектор ДПС Алексей Чемоданов. Мужчина проявил сострадание и активную помощь - вызвался доставить ребенка вместе с его матерью в больницу, так как была дорога каждая минута.

- На въезде в Воронеж в районе улицы Остужева образовался затор. Тогда полицейский позвонил своему руководителю и сообщил о случившемся. Командир взвода ДПС незамедлительно направил им патрульную машину, в которую пересадили маму и девочку. До больницы их довезли за несколько минут. Благодаря этому удалось своевременно доставить малыша в медицинское учреждение и избежать тяжелых последствий для его здоровья, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.