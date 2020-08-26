К спасению маленькой девочки со СМА подключился воронежский губернатор

Кристине Головочанской еще нет двух лет. И сейчас она вместе с родителями борется за свою маленькую жизнь. У малышки спинальная мышечная атрофия (СМА) - та же самая, что и у Артема Мартынова, которому не так давно воронежцы собрали огромную сумму на лечение. Мальчику уже сделали укол, и верим, что все у него будет хорошо.

СМА - генетическое заболевание, которое приводит к полной атрофии мышц. Пока Кристине не исполнилось двух лет, ей нужно сделать всего один укол. Но стоит он очень дорого - препарат американский, за 2,3 миллиона долларов. Этот укол спасет ее жизнь.

Воронежцы уже начали сбор средств на лечение малышки. Но такую огромную сумму нужно получить ее родителям как можно быстрее, до января следующего года (когда Кристине исполнится два года). Поэтому к спасению девочки подключился губернатор Александр Гусев. Об этом его попросили родители малышки. Он пообещал обратиться к капитанам большого бизнеса за помощью в сборе средств.

Препарат называется "Zolgensma". На данный момент родители собрали всего 5,9 миллионов рублей.

- Выделить необходимую сумму из бюджета нельзя – это не разрешает сделать законодательство. Но сейчас на федеральном уровне обсуждается вопрос о закупке лекарства для детей с СМА за счет государства. А пока такой возможности нет, давайте не будем оставаться в стороне. Я прошу всех, кто может, помочь Кристине. Как и в прошлый раз, я отдельно и адресно обращусь к капитанам воронежского бизнеса – с просьбой оказать посильную финансовую помощь малышке, - отметил глава региона.

Реквизиты для перечисления средств на лечение Кристины Головчанской: карта Сбербанк: 4276 1300 1846 5504 (по номеру телефона: +7 951 865 39 06); карта Альфа-банк: 4584 4328 2145 0393; карта Raiffeisen: 5379 6530 1518 7568; карта ВТБ: 5368 2901 8270 8125; карта Промсвязьбанк: 5203 7380 7157 6101; карта Tinkoff: 5536 9138 5700 2709; Yandex: 4100 1155 2127 2938; PayРal: helpkristina@mail.ru; Qiwi: +7 951 865 39 06.